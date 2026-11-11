Кейт Миддлтон объявила об уходе: вот что случилось

Кейт Миддлтон дала откровенное интервью. Будущая королева Великобритании рассказала о решении уйти.

Мысли о том, чтобы покинуть свет и вести частную жизнь, посетили ее во время борьбы с онкологическим заболеванием. В то время Кейт Миддлтон тянуло на природу. Для нее жизнь в деревне, подальше от людских глаз и города, стала настоящим спасением и отдушиной.

"Природа позволила мне найти более глубокое воссоединение с моим умом, телом и духом. Думаю, это потому что природа предлагает что-то уникальное. Она ничего от нас не требует. Она не судит нас и не ожидает от нас результатов. Она просто позволяет нам быть. Это действительно было моим убежищем во время болезни и местом, куда я инстинктивно хотела пойти", - рассказала Кейт в интервью журналу Country Life.

Отметим, что после болезни никогда не страдавшая лишним весом Кэтрин вообще стала тростинкой. Однако она старается вести активный образ жизни и с энтузиазмом выполняет королевские обязанности. При этом вне камер Кейт ведет обычную жизнь жены и матери. Она заботится о супруге, будущем короле Уильяме, и их троих детях: сыновьях Джордже и Луи и дочери Шарлотте.

Ранее о болезни Кейт разоткровенничался ее брат Джеймс. Он сообщил, что даже в больнице Кейт не теряла надежду. Она строила планы и мечтала. При этом рядом с ней был и Джеймс. Они много разговаривали, родственник как мог поддерживал сестру и уверял, что ее планы обязательно осуществятся.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>