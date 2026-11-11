Судмедэксперт потребовал эксгумировать тело Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Якобы произошел несчастный случай. Однако многие сомневаются в правдивости этой версии, среди них и друг Соседова Андрей Малахов. В своем шоу телеведущий попытался найти истинную причину трагедии. Малахову удалось добыть кадры последних мгновений жизни Соседова.

Видео показали в эфире шоу "Малахов", и оно вызвало скандал. Присутствовавший в студии судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев настаивает на эксгумации тела музыкального критика. Он считает, что Соседову могли подмешать яд, а экспертиза все еще может выявить опасные вещества в организме погибшего журналиста. Врач усомнился в объективности первичной экспертизы, по его мнению, в Нерюнгри на специалистов могли оказать влияние.

"Я бы порекомендовал: есть такая процедура — эксгумация, когда тело поднимают, проводят повторное судебно-химическое исследование. Возможно, было какое-то воздействие на экспертов, которые проводили первичную экспертизу по месту. Я очень подозреваю", — подчеркнул Козылбаев.

Андрей Малахов также придерживается версии, что Соседова убили. Ведущий предположил, что музыкальному критику могли "пшикнуть в лицо чем-то".

В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование смерти Соседова под личный контроль. Он поручил представить доклад о произошедшем в Нерюнгри.