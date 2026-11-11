Черно-белый портрет утонул в розах: первые кадры прощения с Федосеевой-Шукшиной

В Москве прощаются с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка РСФСР ушла из жизни 6 ноября в возрасте 88 лет.

Отпевание проходит 11 ноября в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Проводить актрису в последний путь собрались её родные, друзья, коллеги.

У входа в храм перед началом церемонии разместили венки от многочисленных знакомых и поклонников Федосеевой-Шукшиной. Черно-белый портрет актрисы за считанные минуты утонул в розах. А люди продолжают идти на панихиду и каждый несет охапки хризантем и роз.

Лидия Николаевна воплотила на экране образ простой русской женщины — доброй, искренней и сильной. И словно по-настоящему проживала судьбы своих героинь. Самые известные роли, которые принесли любовь миллионов зрителей, она сыграла в фильмах мужа Василия Шукшина — "Калина красная", "Печки-лавочки". Рядом с супругом на Новодевичьем кладбище и похоронят Лидию Николаевну.