Гражданин Германии признался в подготовке убийства главврача в Москве

Гражданину Германии, подозреваемому в убийстве главврача частной клиники в Москве, предъявили обвинение по двум статьям.

Мужчину 1996 года рождения задержали накануне. Ему предъявили обвинения в убийстве и неправомерном завладении автомобилем.

Фигурант дела признался в содеянном и рассказал, что планировал преступление более недели, передает РИА Новости.

Тело 60-летней Марины Каган, главного врача сети медицинских центров "КМ-клиник", обнаружили с многочисленными травмами в ее доме в Новой Москве. Следствие установило, что 10 ноября гражданин Германии столкнул женщину с лестницы, не менее четырех раз ударил ее головой об пол, а затем задушил полиэтиленовым пакетом.

Главврач скончалась на месте преступления, а мужчина взял ее автомобиль и скрылся.

Каган – врач с 36-летним стажем. Она не только занималась административной работой, но и вела прием в области УЗИ-диагностики.