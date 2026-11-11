Дочь не пришла на прощание с Федосеевой-Шукшиной

Сегодня, 11 ноября, в Москве прощаются с известной актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Отдать последнюю дань почтения артистке пришло множество людей.

Закрытая церемония проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. На нее пришли близкие, знакомые и коллеги актрисы: Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, третий муж Михаил Агранович. Венки прислали Владимир Путин, коллектив "Русская песня", Андрей Малахов, пятый муж Бари Алибасов.

Однако первыми на панихиду прибыли дочери Лидии Николаевны Мария и Ольга, которые много лет находятся в сложных отношениях. А вот старшая наследница Анастасия не смогла приехать. Она живет за границей, а ее поездку в Москву осложняет украинское гражданство: по словам Ольги, у сестры могут возникнуть трудности при прохождении пограничного контроля, передает Starhit.

Похоронят народную артистку РСФСР рядом с ее вторым супругом Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

Ранее в одном из своих последних интервью Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что очень хотела примириться с родными и видеть их тесную дружбу. Напомним, актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину", "Калина красная", "Печки-лавочки", Хождение по мукам", "Крейцерова соната" и другим.

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