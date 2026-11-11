Собянин: В школе № 152 появятся кабинеты с высокотехнологичным оборудованием

Мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях рассказал об обновлении корпуса школы №152. Его обновляют по программе "Моя школа".

В школе, которой исполняется 90 лет, обучались многие известные люди, в частности, режиссер Михаил Дворжецкий и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Кроме того, особой гордостью учебного заведения являются выпускники 1941 года - все они ушли на фронт.

"Сегодня в школе № 152 учатся 2,3 тысячи детей. Ребята регулярно завоевывают награды на Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом учебном году на региональном этапе 118 учеников получили дипломы призеров, четверо стали победителями и призерами заключительного этапа", — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Сокольниках началась реставрация школы №1282 с 90-летней историей. Работы завершатся в 2027 году.