Российские войска за минувшие сутки освободили Шиловкоку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.

Воскресенку взяли бойцы группировки войск "Восток", а Шиловку – "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Шиловка расположено на северном берегу реки Гришинка, недалеко от границы с Днепропетровской областью, а Воскресенка расположена на автодороге, соединяющей населенные пункты Барвиновка и Новониколаевка.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Никольское в Сумской области.