На церемонии прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной случилось ЧП

11 ноября проходит прощание с прославленной актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Траурная церемония оказалась под угрозой срыва из-за ЧП.

Самые близкие и коллеги собрались в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, чтобы почтить память актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Лариса Лужина, Людмила Зайцева, третий муж Михаил Агранович, Александр Панкратов-Черный и другие собрались возле гроба артистки.

Кстати, актер стоял возле младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги. А вот средняя дочь артистки Мария явилась на панихиду за несколько минут до начала, причем пришла со служебного входа, чтобы не привлекать внимания общественности и журналистов. Место у гроба матери она заняла с противоположной от сестры стороны, подметил присутствующий в храме светский репортер Феликс Грозданов на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Он же сообщил, что панихида по Лидии Федосеевой-Шукшиной началась с ЧП. В храме XVII века объявили о пожарной тревоге и попросили покинуть здание через ближайший выход. Однако тревога оказалась ложной.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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