Эксперт по языку тела раскрыл то, что так тщательно скрывает Меган Маркл

Герцогиня Сассекская накануне появилась в Брюсселе вместе с принцем Гарри, чтобы принять участие в открытии мемориала Lost Screen Memorial в Европейском парламенте. Супруги прибыли на мероприятие, держась за руки.

Принц Гарри выступил с речью, после чего пара осмотрела видеоинсталляцию, посвящённую памяти детей, погибших в результате насилия и эксплуатации в интернете. Первоначально предполагалось, что Меган также выступит с речью, как и её супруг. Однако герцогиня отказалась от выступления, ведь всего несколько дней назад был арестован её отец, Томас Маркл-старший.

Отец герцогини Сассекской был задержан во Флориде, после чего ему предъявили обвинение в хранении изображений сексуального насилия над детьми. Сотрудники ФБР изъяли большое количество материалов из двух складских помещений в Лос-Анджелесе, которые Томас Маркл арендовал на протяжении почти 20 лет. Ему предъявлено одно обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

После освобождения под залог Томас Маркл находится под домашним арестом с электронным контролем за его местонахождением. До задержания он отрицал все обвинения.

По сообщениям СМИ, происходящее стало серьёзным эмоциональным потрясением для Меган. Тем не менее она решила сопровождать супруга во время его визита в Брюссель. Хотя герцогиня проигнорировала вопросы журналистов об отце, эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на один необычный жест, который, по её мнению, выдавал все секреты Маркл.

Джеймс рассказала изданию Daily Express, что поведение Меган во время появления на публике заметно отличалось от привычного. "Судя по языку тела Меган, сейчас она, по-видимому, демонстрирует определённую хрупкость и уязвимость. Есть два ключевых невербальных сигнала, которые позволяют сделать такое предположение. Первый проявляется в тот момент, когда она входит в помещение. Обычно Меган приветствует журналистов и принимающую сторону своей характерной широкой улыбкой, демонстрируя радость, энергию и уверенность в себе, при этом незаметно беря инициативу на себя. Однако на этот раз мы видим, что она словно сдерживает улыбку: её губы слегка размыкаются, но верхняя губа при этом напряжена. Затем появляется ещё один невербальный сигнал, который можно трактовать как настороженность: Меган поднимает руку и касается волос, создавая своеобразный защитный барьер между собой и окружающими", — заявила специалист.

По словам Джуди Джеймс, второй важный сигнал последовал практически сразу после этого. Герцогиня засунула руку в карман.

"Когда Меган обычно кладёт руку в карман, этот жест, как правило, призван выгодно продемонстрировать её наряд или подчеркнуть расслабленную уверенность в себе. Но на этот раз есть принципиальное отличие. Она прячет в карман всю кисть целиком, тогда как обычно большой палец остаётся снаружи. Это позволяет предположить, что сейчас данный жест скорее связан с желанием защититься или спрятаться, чем со стремлением продемонстрировать одежду", — отметила эксперт.

Джуди Джеймс также обратила внимание на выражение глаз герцогини, в которых, по её мнению, можно было заметить "некоторую печаль". При этом принц Гарри, как считает эксперт, выглядел настороженным и словно стремился защитить супругу, взяв на себя ведущую роль во время их совместного появления.

"Здесь Гарри явно берёт инициативу на себя и словно оберегает жену. Он идёт с расправленной грудью, а его левая рука находится впереди руки Меган, так что её правая рука практически скрывается за его корпусом. Когда супруги держатся за руки, пальцы Меган слегка сгибаются, обхватывая руку мужа, тогда как пальцы Гарри, по-видимому, согнуты в верхних суставах, а кончики его пальцев прижимаются к её ладони. В то время как Меган производит впечатление эмоционально уязвимого человека, невербальные сигналы Гарри указывают на настороженность. При появлении на мероприятии он опускает взгляд, а в какой-то момент поднимает правую руку и поглаживает бороду — жест, который нередко рассматривается как способ самоуспокоения", — объяснила специалист.

По оценке эксперта по языку тела, поведение супругов во время визита в Брюссель могло свидетельствовать о том, что Меган переживает непростой период, а Гарри старается поддержать и защитить её от повышенного внимания общественности. На публике Маркл тщательно скрывает, что ее потрясла история с отцом, но тело выдало истинные чувства герцогини.