Собянин открыл новую набережную Москвы-реки у театра "Мастерская Петра Фоменко"

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл набережную Москвы-реки - от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко". Теперь на месте малодоступной территории появилось современное общественное пространство. С прогулочными маршрутами вдоль воды, велодорожками и даже амфитеатром.

Прогулка по новой набережной превращается в сказочное приключение - по следам Старика Хоттабыча. Именно здесь больше 70 лет назад были сняты эпизоды знаменитого фильма. Теперь прямо напротив Москва-Сити можно найти волшебный кувшин и ковёр-самолёт, узнать историю киносъёмок и даже пройти квест. Новый прогулочный маршрут ведёт от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Поскольку искусство здесь начиналось, когда снимали "Старика Хоттабыча", вот мы - абсолютное продолжение! Самый знаменитый спектакль Фоменко - "Одна абсолютно счастливая деревня". Может, назовём набережную - "Абсолютно счастливая набережная", или просто "Счастливая набережная", - рассказал Евгений Каменькович, художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко".

Карэн Бадалов служит в "Мастерской Петра Фоменко" со дня основания. Актёр уверен: пространство диктует культуру поведения. Раньше пешеходный маршрут здесь прерывался - подхода к воде не было. Сначала открыли небольшой участок набережной между Шелепихинским и Белорусским мостами, а теперь продлили её до "Мастерской Петра Фоменко". В планах - создать единый прогулочный маршрут по правому берегу Москвы-реки протяжённостью 7 км.

"В этом году уже пятая набережная, которую мы сделали. Эта набережная освобождена от транспорта, здесь можно заниматься спортом, ходить, отдыхать, любоваться видами города", – сказал Собянин.

Жители Дорогомиловского района, как и актёры театра, очень ждали открытия новой набережной. Длина нового участка набережной - один километр 200 метров. Чтобы предотвратить оползни и размыв грунта, строители возвели вдоль реки подпорную стену.

"Были выполнены работы по берегоукреплению и расширению набережной, что позволило организовать пешеходные зоны, беговые и велосипедные дорожки", - рассказал Рифат Алимов, руководитель проекта.

А еще здесь разбили газоны, высадили цветы и организовали несколько тематических зон.

"Первая зона - это амфитеатр с прекрасным видом на Москва-Сити, вторая зона - это березовая роща, где выполнен навес пергола, третья зона - это дикий сад, где мы высадили многообразие многолетних цветов, обустроили зону отдыха с шезлонгами и скамейками", - отметил Игорь Кушнир, заместитель генерального директора по производству компании - генерального подрядчика.

Вид между двух мостов напоминает Нью-Йорк - это место уже облюбовали блогеры. От причала "Кутузовский" вдоль новой набережной можно прокатиться на речном трамвайчике - по маршруту "Киевский - Парк "Фили". Скоро здесь появятся и новые остановки. Всего за последние годы в Москве благоустроили свыше 120 километров набережных.