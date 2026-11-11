Полицейский автомобиль попал в ДТП на Моховой улице

Полицейский автомобиль сегодня днём попал в ДТП на Моховой улице. По некоторым данным, служебная машина столкнулась с "Мерседесом" и врезалась в столб.

От удара у неё треснуло лобовое стекло, а также помялась боковая панель. Пострадал и "Мерседес". У него повредился бампер и разбилась фара. В салонах автомобилей сработали подушки безопасности. Сейчас машины эвакуируют с места происшествия.

В сети появились кадры момента жёсткого ДТП, которое произошло в понедельник на Большой Черкизовской улице. Видно, как мотоциклист резко перестроился в другой ряд и начал поворачивать.

Водитель машины такси, которая ехала сзади, не успел среагировать на опасный манёвр, и произошло столкновение. От удара мотоциклиста отбросило в сторону. Однако, несмотря на жёсткое приземление, он смог самостоятельно встать на ноги.