Когда дарить подарки на Новый год: выбираем лучший момент

Сегодня пятница, 13 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 48 дней.

Единого правильного времени для вручения подарка нет. Подходящий момент зависит от семьи и ее традиций. Важно, чтобы все было без суеты и от чистого сердца.

Большинство обмениваются подарками вечером 31 декабря или в полночь. Это создает ощущение настоящего волшебства, но часто не дает в новогодней суматохе насладиться процессом дарения и получения.

Можно одарить домочадцев утром 1 января. Никто никуда не спешит, впереди еще целый день. Но может случиться, что после бурного новогоднего застолья будет немного не до подарков.

Коллегам обычно дарят подарки до новогодних праздников, примерно в 20-х числах декабря. А друзьям – на длинных январских выходных.