47 дней до Нового года: как грамотно составить вишлист

Сегодня суббота, 13 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 47 дней.

Вишлист существенно упрощает процесс выбора подарка на Новый год. Благодаря списку даритель не будет ломать голову в предновогодней суете, а вы получите под елку именно то, что нужно.

Начните составлять вишлист заранее, поэтапно внося в него все пожелания. Спросите у своих близких и друзей – иногда они знают вас лучше, чем вы сами. Пройдитесь по "избранному" и корзине маркетплейсов – обычно там уже лежит то, что вы давно хотели.

Разошлите ссылку на вишлист в конце ноября-начале декабря – так у ваших близких будет время выбрать и заказать подарок.