Огонь не простит серость: В каком цвете встречать Новый 2027 год

Сегодня понедельник, 16 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 45 дней.

Встречать Новый год 2027 стоит преимущественно в красной палитре, ответ кроется в символе Года – в Красной Огненной Козе. Цвета, которые стоит выбрать: красный, рубиновый, гранатовый, вишневый, винный, бордовый, марсала, террактотовый, оранжевый, коралловый.

Также можно добавить в палитру природные цвета – это отсылка к самому животному. К ним относятся бежевый, молочный, желтый, золотистый, кремовый, шоколадный, коричневый, оливковый и зеленый.

Черный, серый, цвета холодных оттенков и неон лучше не выбирать для встречи 2027 года.