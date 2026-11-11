Алибасов простился с Федосеевой-Шукшиной трогательными словами

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

До последнего дня за актрисой ухаживала младшая дочь Ольга. Также известно, что Лидия Федосеева-Шукшина дружила с Бари Алибасовым и созванивалась с ним почти каждый день даже после развода, который случился в 2021 году.

Бари Алибасов тяжело пережил потерю экс-супруги и не смог приехать на прощание с ней, которое проходит сегодня, 11 ноября, в одном из столичных храмов. Тем не менее, он прислал венок с трогательной надписью: "Лидуше, прекрасной части моей жизни", передает SHOT.

Зато на траурном мероприятии отметились участники группы "На-на", продюсером которой является Бари Алибасов. Они рассказали, что не сразу сообщили ему о смерти Федосеевой-Шукшиной. А когда он все же узнал страшную новость, то несколько дней ходил потерянный, а чуть позже выложил пост в соцсетях, где поделился своими переживаниями.

Участники музыкального коллектива отметили, что Бари Алибасов не хочет видеть Лидию Федосееву-Шукшину мертвой и хочет запомнить ее живой, отмечает Starhit.

Напомним, Бари Алибасов — пятый и последний муж известной актрисы. Они были в браке с 20 ноября 2018 года по 2 сентября 2021 года.

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