Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились

Второй и заключительный день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершен, передает ТАСС. Дискуссии шли чуть менее двух часов.

Ожидается, что Владимир Мединский, глава российской делегации, сделает заявления по итогам встречи.

Накануне диалог продолжался четыре с половиной часа. Представители США назвали переговоры конструктивными.

Отмечается, что стороны обсуждают урегулирование конфликта на Украине как часть создания неделимой архитектуры безопасности всего континента.

О том, что как прошел первый день переговоров, смотрите репортаж "ТВ Центра".