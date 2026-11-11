Держались за руки и рыдали у гроба: дочери примирились на похоронах Лидии Федосеевой-Шукшиной

В Москве прощаются с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка РСФСР скончалась 6 ноября. Ей было 88 лет. Отпевание прошло 11 ноября в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Проводить актрису в последний путь собрались её родные, друзья, коллеги и, конечно же, дочери.

В храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке сестры пришли по отдельности и даже не поздоровались. Они молча прошли мимо друг друга и стояли по разные стороны от гроба матери. Но во время прощания сердца Ольги и Марии оттаяли. Когда гроб с телом Лидии Николаевны вынесли, ее дочери шли следом, держась за руки, как будто не было между ними никаких ссор. Обе рыдали, опустив глаза.

О примирении дочерей больше всего и мечтала Федосеева-Шукшина в последние годы жизни. Об этом актриса говорила публично.

"Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно. Я прожила трудную, но прекрасную жизнь. Рядом со мной были чудные люди, я всех очень люблю. Но никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь", — рассказывала при жизни звезда советского кино.

Похоронят Лидию Николаевну на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Василием Шукшиным.

Напомним, что Федосеева-Шукшина воплотила на экране образ простой русской женщины — доброй, искренней и сильной. И словно по-настоящему проживала судьбы своих героинь. Самые известные роли, которые принесли любовь миллионов зрителей, она сыграла в фильмах мужа Василия Шукшина — "Калина красная", "Печки-лавочки".