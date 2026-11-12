Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Не тратьте вечер на доказательство своей правоты в чужом споре. Подумайте, изменится ли что-нибудь после победы. Иногда полезнее закрыть переписку.

Тельцы

Не соглашайтесь скрывать свои желания ради видимого спокойствия в отношениях. Обсудите с партнером один вопрос. Накопившееся недовольство не исчезнет от молчания.

Близнецы

Меркурий пока ретрограден. Спросите, дошло ли важное письмо до адресата. Отсутствие ответа еще не означает отказ. Возможно, сообщение просто затерялось.

Раки

Не стесняйтесь признать, что семейная шутка вам давно неприятна. Попросите больше ее не повторять. Близкие могут не замечать, что вы смеетесь из вежливости.

Львы

Разрешите себе отказаться от соревнования, которое вам больше не интересно. Не каждое дело нужно продолжать ради победы. Займитесь тем, что радует.

Девы

Если задача кажется огромной, определите только первый понятный шаг. Остальное уточните по ходу. Чтобы начать, не обязательно заранее знать весь путь.

Весы

Не обещайте хранить секрет, пока не поняли, о чем речь. Венера ретроградна. Не соглашайтесь скрывать чужой обман, если вам это неприятно.

Скорпионы

Прежде чем обижаться на отмененную встречу, узнайте причину у друга. У людей бывают неизвестные вам обстоятельства. Один вечер еще ничего не доказывает.

Стрельцы

Луна большую часть дня в вашем знаке. Делитесь планами без хвастовства. Расскажите, что уже сделали. Это интереснее обещания когда-нибудь удивить всех успехом.

Козероги

Пересмотрите дело, которое продолжаете только потому, что уже потратили много времени. Возможно, оно больше не нужно. Признать это лучше, чем продолжать по привычке.

Водолеи

Не превращайте полезную привычку в наказание за прошлые ошибки. Выберите посильный темп. Слишком строгие правила обычно хочется поскорее нарушить.

Рыбы

Если собеседник все время перебивает, попросите дать вам закончить мысль. Скажите спокойно. Ваши слова заслуживают внимания не меньше, чем его рассказ.