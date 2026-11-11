Вскрылись жуткие подробности смерти 35-летней звезды фильма "Звонок" Дэйви Чейз

Голливудская актриса Дэйви Чейз, прославившаяся ролью Самары в "Звонке", скончалась 17 июня. Ей было всего 35 лет. Долгое время актриса бродяжничала на улицах Лос-Анджелеса.

Чейз стала бездомной после ссоры с родственниками из-за пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам. В прошлом году менеджер актрисы Джон Райан и ее сводная сестра наняли частного детектива, чтобы найти Дэйви. Близкие хотели отправить актрису в реабилитационный центр, но не успели это сделать. Чейз попала в больницу в тяжелом состоянии, организм актрисы был сильно истощен, она весила чуть больше 30 килограммов.

Накануне стали известные новые подробности последних дней жизни актрисы. Управление судмедэкспертизы опубликовало полный отчет о вскрытии тела Дэйви. В документах указано, что 4 июня Чейз была обнаружена на заднем сиденье автомобиля, рядом лежала курительная трубка. Актриса еще могла говорить, она жаловалась на головную боль и спутанность сознания.

"Звезду экстренно госпитализировали в медицинский центр Лос-Анджелеса. Врачи диагностировали у нее запущенную стадию ВИЧ с выраженным истощением организма (потерей более 10% массы тела), тяжелую грибковую инфекцию (криптококкоз), устойчивую к антибиотикам кожную инфекцию, а также заражение пальца", — сообщает издание People.

Экспертиза подтвердила наличие в крови Дэйви сильнодействующих наркотических веществ. В отчете отмечается, что звезда "Звонка" уже давно болела ВИЧ и зависела от запрещенных веществ. Актрису сгубил выбранный ею образ жизни.