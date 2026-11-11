Дочь Мария опухла от слез на прощании с Федосеевой-Шукшиной

В Москве завершилось прощание с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Провожая артистку, дочери не сдерживали слез.

Сегодня, 11 ноября, состоялась церемония прощания с известной актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Проводить в последний путь прославленную артистку явились ее близкие и коллеги. В столичном храме собрались Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Никас Сафронов, Людмила Зайцева, Сергей Никоненко, Александр Цуркан и многие другие.

Рядом с гробом расположились средняя дочь Мария и младшая Ольга. Еще при жизни Федосеева-Шукшина признавалась, что ее единственным желанием было примирение наследниц, у которых сложились крайне сложные отношения в последнее время. Когда только началось прощание, не было и речи и примирении - сестры оказались по разные стороны гроба, подальше друг от друга и совершенно не общались.

Однако уже в конце церемонии, когда гроб вынесли из храма, Мария и Ольга не выдержали и заплакали. Сестры взялись за руки и покинули церковь вслед за гробом матери. Причем Маша буквально опухла от слез, как подметили особо наблюдательные пользователи Сети, где быстро оказались фото и видео с траурного мероприятия.

Отметим, что свое последнее пристанище артистка обретет на Новодевичьем кладбище, рядом со вторым мужем Василием Шукшиным.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>