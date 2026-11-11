"Где-то нашли понимание, где-то нет": главное из заявлений Мединского по итогам переговоров

11 ноября в Абу-Даби прошел второй и заключительный день трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. После этого к журналистам вышел глава российской делегации Владимир Мединский.

Помощник президента России сообщил, что стороны обменялись позициями, "где-то нашли понимание, где-то нет".

По словам Мединского, Россия считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта на Украине. Этот конфликт показал, что система безопасности в Европе работает очень плохо, добавил глава делегации.

С представителями Европы российские делегаты не общались, уточнил Мединский. Как при этом подчеркнул помощник президента России, представители Европы занимаются обманом украинского народа, так что не очень понятно, о чем с ними можно говорить.

Также глава делегации сообщил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретная информация будет позднее.

"Детали переговорного процесса до достижения договоренностей публично не обсуждаются", - напомнил Мединский.

Касательно же посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера руководитель российской делегации отметил, что это люди искренние, эффективные, нацеленные на результат.

Ожидается, что встречи России с США и Украиной продолжатся.