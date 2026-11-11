Уиткофф и Кушнер 12 ноября отправятся в Москву на встречу с Путиным

Посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Кушнер после окончания трехсторонних переговоров в формате "Россия - Украина - США" в Абу-Даби, пишут "Известия".

После переговоров в российской столице Уиткофф и Кушнер направятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.

Также Кушнер оценил переговоры в Абу-Даби. По его словам, дискуссии были содержательными и непростыми. Как уточнил зять Трампа, впервые за почти восемь месяцев стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе территориальный - самый сложный в урегулировании.

По словам Кушнера, "между сторонами конфликта на Украине нет доверия".

Ранее заявление для прессы сделал глава российской делегации Владимир Мединский. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".