Путин встретился с генеральным секретарем ОДКБ

Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. В беседе также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

Также запланирована сессия Совета коллективной безопасности организации под председательством российского президента. Среди главных тем саммита - ключевые аспекты взаимодействия и меры по дальнейшему совершенствованию сотрудничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Кроме того, подведут итоги совместной работы, проделанной в период председательства России. Ожидается подписание ряда многосторонних документов, в том числе итоговой декларации и антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года.