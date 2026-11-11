Каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе. Об этом заявил в среду, 11 ноября, помощник главы государства Владимир Мединский, руководивший российской делегацией на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию.

Вдаваться в подробности обсуждения территориального вопроса Мединский не стал, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало напоминание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что еще до начала спецоперации "мы твердо знали, что готовится всерьез при поддержке Запада мощное силовое подавление Донбасса". Наша страна не могла этого допустить, "тем более что руководители этих республик обратились с соответствующей просьбой о защите к России".

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали предельно ясный, четкий и законный выбор в ходе референдумов, проголосовав за воссоединение с Россией.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Киев должен признать итоги референдумов в Крыму, Донбассе и Новороссии, а также обеспечить права русскоязычного населения и пророссийских жителей. Кроме того, необходимо устранить нацистские элементы в украинском руководстве.