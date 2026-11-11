Появились детали самого масштабного обмена пленными с начала СВО

Москва и Киев согласовали на трехсторонних переговорах в Абу-Даби самый масштабный обмен пленными за все время конфликта. Об этом рассказал в среду, 11 ноября, первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба Вооруженных сил России Александр Зорин.

Генерал, участвовавший на переговорах в Абу-Даби в качестве эксперта российской делегации, отметил, что такой обмен может состояться в ближайшие две-три недели. Как пояснил Зорин в комментарии ИС "Вести", произойдет это после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена.

Представитель российского Генштаба рассказал, что в ходе переговоров "конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли". Предыдущий наиболее масштабный обмен пленными включал в себя около тысячи человек — "от этого и будем танцевать".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что киевский режим не торопится забирать собственных военных — как живых, так и убитых.

Руководитель российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский рассказывал, что из-за отказа украинских властей принять тысячу своих пленных обменный процесс "шел так тяжело". Политик подчеркивал, что "мы в России никогда не занимались разделением попавших в плен на первый и второй сорт".

В октябре еще 270 российских военнослужащих вернулись на родину из украинского плена. Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, это стало результатом крайне трудных переговоров с Киевом: из-за их выбора, сделанного в пользу России, украинская сторона ранее даже отказывалась вести обсуждение.