Заявления европейцев отнюдь не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. На это указал в среду, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о навязчивом желании европейских политиков выбить себе место за столом переговоров по Украине, представитель Кремля констатировал отсутствие видения возможного формата обсуждения украинского конфликта с Европой.

В то же время, подчеркнул Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин по-прежнему открыт к возможным контактам с представителями Европы, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас не скрывает готовности саботировать любые договоренности по мирному урегулированию. Как написала чиновница в соцсетях, "мы не должны поддаваться на российские нарративы об их опасениях за безопасность". Каллас пообещала поддержку киевскому режиму независимо от развития мирных переговоров.

Научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, которого цитирует ТАСС, предупредил, что страны Европы нацелены торпедировать трехсторонние переговоры России, США и Украины, пользуясь поражением республиканцев на выборах в Конгресс.