Лидию Федосееву похоронили рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище: встретились спустя 52 года

Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище. Спустя 52 года после смерти Василия Шукшина Лидия Николаевна вновь оказалась рядом с любимым мужем. Супруги прожили вместе 10 счастливых лет. Теперь актриса и режиссер вновь обрели покой рядом друг с другом.

Василий Шукшин и Лидия Федосеева познакомились на съемках фильма "Какое оно, море?", а позже вместе работали над картинами "Печки-лавочки" и "Калина красная". В браке артистов родились две дочери — Мария и Ольга. В 1974 году Василий Макарович ушел из жизни. Ему было всего 45 лет.

Лидия Николаевна в одном из интервью рассказывала, что Шукшин однажды с сожалением предположил, что его не похоронят на Новодевичьем. Жена тогда пообещала актеру, что сделает все, чтобы добиться места на престижном погосте. Тогда она и не догадывалась, что через несколько десятков лет и сама там упокоиться.

"Не могу забыть, как осенью 1964 года мы пошли с Васей на Новодевичье кладбище, на могилу Есенина. Он очень любил этого поэта и решил поклониться его праху. Удивительно, но мы тогда не знали, что Есенин похоронен на Ваганьковском. Ходим между могилами, ищем Есенина. Дошли до погостов Гоголя, Чехова, Булгакова. Вася задумался: а где же Есенин? Ведь наверняка, предположил он, лежать ему положено рядом с классиками. У кого-то спросили. Нас просветили, что Есенин похоронен на Ваганьковском. Выходим с кладбища, Вася молчит. И вдруг заговорил глухо, смиренно: "Случится что со мной, не похоронят меня здесь". А я без всякой побочной мысли брякнула: "Нет, Вася, я похороню". А он: "Ну, смотри". Как у меня вырвались такие страшные пророческие слова, не знаю…" — призналась Федосеева-Шукшина в интервью.

Напомним, что народная артистка РСФСР скончалась 6 ноября. Ей было 88 лет. Отпевание прошло 11 ноября в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Проводить актрису в последний путь собрались её родные, друзья, коллеги и, конечно же, дочери.