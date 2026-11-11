Старенькая мать увидела шокирующее видео смертельного падения Сергея Соседова: она заметила странности

Сергей Соседов умер во время поездки в Нерюнгри. Трагедия произошла 23 сентября. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но внезапно упал и получил серьезную травму. Причиной смерти журналиста назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

Андрей Малахов нашел кадры трагедии, которые сняла камера видеонаблюдения. Последние мгновения жизни музыкального критика телеведущий показал в эфире своего шоу. На видео заметно, что Соседов на лестнице был один. Он явно устал, ведь дорога от аэропорта заняла 14 часов, и идет очень медленно, держится за перила. Минув второй пролет, Сергей преодолел еще три ступеньки, остановился, а через секунду рухнул плашмя, ударившись затылком.

Шокирующие кадры увидела и старенькая мать Сергея Соседова Антонина Петровна. Она заметила странности в поведении сына. По ее мнению, он подозрительно медленно двигался. Ему это было несвойственно.

"Сомнения есть. Он так не ходит — он более быстрый. Он очень неестественно шел", - отметила старушка.

Также она высказала мнение, что до падения с лестницы Сергей Соседов мог быть без сознания. "Скорее всего, он потерял сознание. Потому что так, плашмя, так не падают, во весь рост, очень прямолинейно", - высказала мнение мать музыкального критика.

Антонина Петровна подчеркнула, что пока не делает окончательных выводов, однако происходящее вызывает у нее вопросы, передает aif.ru.

Меж тем стало известно, что Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании гибели Сергея Соседова. Как сообщили в пресс-службе СК России, соответствующее поручение получил руководитель следственного управления ведомства по Республике Саха (Якутия) Виталий Кондратенко. Поводом стало обсуждение обстоятельств смерти журналиста в эфире федерального телеканала, участники которого поставили под сомнение ранее озвученную версию произошедшего.

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