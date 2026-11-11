Аудитория университета в Копенгагене рукоплещет главарю киевского режима. Но овации студентов к банковскому счету не пришьешь. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уверяет Зеленского, что ее страна никогда не бросит Украину. И главарь киевского режима как будто осмелел. Досталось спецпредставителям Дональда Трампа Уиткоффу и Кушнеру: "Я сказал Стиву и Джареду: мы не будем готовы к такой сделке, если она поможет России. И дело не в чем-то личном. Это не Флорида. Россия не пришла во Флориду. Поэтому давайте будем предельно ясны. Мы рассчитываем на вашу помощь. Мы хотим, чтобы было ясно: мы против такой сделки".

Помощь Копенгагена - это пять миллиардов крон. Чуть более пятисот миллионов евро датских налогоплательщиков. Деньги пойдут на разработку единой европейской противоракетной обороны.

Давать Украине ракеты для ПВО "Пэтриот" США не спешат. У самих мало. И Зеленскому, похоже, больше нравится говорить о войне с Европейским союзом, нежели о мире с Соединенными Штатами. И уж тем более с Россией. Все просто: главарь режима поставил ультиматум – украинская армия должна быть профинансирована на 10 лет вперед. Ее численность - не менее восьмисот тысяч человек. Это значит, демобилизации не будет. Бусификация продолжится. Европе это обойдется еще примерно в 700 миллиардов евро вливаний в бездонную бочку Украины.

"В последние дни украинцев очень тревожат слова Дональда Трампа о том, что Украина в итоге может предстать в несколько ином виде. Придется ли Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки? Понимаете, есть принципы, а есть реальность. Украинцы прекрасно понимают, что вернуть утраченные земли они не смогут. Такова реальность на местах. Значит, придется вести переговоры, придется признать факты", - отметил Доминик Тренкан, генерал французской армии в отставке, бывший глава военной миссии Франции при ООН.

В финансовом плане признать очевидное не выгодно ни Украине, ни Европе. Германия вместе с Великобританией, Польшей, а также государствами Северной Европы и Балтии активно наращивает свой арсенал дальнобойных вооружений. Берлин на деньги налогоплательщиков закупает и разрабатывает целый ряд ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 2000 километров. Французы предупредили немцев - погоня за прибылью затмила им разум.

"Париж ведет переговоры с представителями Германии, стремясь привести доктрину Берлина в отношении оружия, способного наносить "высокоточные удары по глубоким тылам", в соответствие с французской ядерной стратегией. Один из французских чиновников предостерег: удар по российскому объекту с применением обычных вооружений может спровоцировать ядерный ответ", - пишет Financial Times.

Эстонская армия, готовясь к противостоянию с Россией, активно возводит на границе оборонительные рубежи. Дошло до того, что жители деревни Вински оказалась отрезаны от цивилизации. С одной стороны, у них российская граница, с другой - теперь противотанковые рвы, куда стекают грунтовые воды. К тому же ямы и канавы эстонские военные раскопали прямо на приусадебном участке.