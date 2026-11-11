"Жизнь не должна стоить нам жизни": в Испании проходит 24-часовая общая забастовка

"Нет другого пути! Смерть буржуазии! Да здравствует рабочий класс!": с такими лозунгами в разгар прямого эфира государственной телерадиокомпании RTVE в Барселоне ворвались около 50 человек. Люди с платками на лицах развернули плакат с надписью "Жизнь не должна стоить нам жизни" и не давали журналистам работать.

Сегодня неспокойно во всей Испании. В стране проходит 24-часовая общая забастовка, которую объявили практически все профсоюзы. Это впервые за последние 15 лет.

Митинги начались в Испании еще ночью. В Мадриде протестующие не давали выехать автобусам с вокзала. На улицах баррикады. Полиция пустила в ход дубинки.

Через три недели в Испании досрочные выборы в парламент. Их инициировал премьер-министр Педро Санчес после того, как не смог справиться с волной недовольства испанцев вокруг роста цен на аренду жилья. Парламент отказался принимать предложенные кабмином законы. В итоге премьер распустил генеральные кортесы. Замкнутый круг, который вряд ли Педро Санчес сможет разорвать. Ведь недовольство его политикой, хоть он и пропагандирует социальные ценности, среди испанцев только растет. Люди требуют аренду, соответствующую зарплатам, и доход, привязанный к инфляции.

Ситуацию обостряет также миграционный кризис. На канарском острове Эль-Йерро чрезвычайное положение. Только в течение ноября там высадились более 7 тысяч мигрантов из Западной Африки. И это при том, что население острова - 11 тысяч человек. И вот снова сегодня там швартовались лодки, несмотря на шторм, который бушевал ночью. Центры приема, больницы и спасательные службы не справляются с потоком мигрантов. Людям нужна медицинская помощь, но ресурсов местных больниц не хватает.

В отчаянии местные жители, которым в прямом смысле слова не хватает места. Не едут сюда и туристы, а значит, основной источник заработка на Канарах исчезает.

Ситуация в Испании такая, что до переворота буквально один шаг. Тот случай, когда недовольство людей можно легко использовать в своих целях. И к этому явно готовились. Национальная полиция Испании сообщила, что задержала местных неонацистов, которые прошли военную подготовку на Украине при участии "Азова", организации, которая признана террористической и экстремистской и запрещена в России. Об этом сообщила газета "Эль Паис". Среди тех, кого вербовали неонацисты есть подростки 14 лет. Радикалы собирались организовать в Испании вооруженное восстание и создать подразделение, способное противостоять силовикам.