Максима Виторгана распирает от гордости за 30-летнюю дочь: вот что она сделала

Максим Виторган поделился радостной новостью о 30-летней дочери Полине. Наследница артиста готовится сыграть главную роль на сцене одного из ведущих театров Израиля. Счастливый отец не смог сдержать эмоций и публично признался, насколько сильно гордится Полиной.

В личном блоге Виторган опубликовал фотографию дочери, сделанную во время репетиции. Актер рассказал, что девушка не только успешно прошла кастинг, но и освоила иврит, чтобы выступать перед местной публикой.

"А это моя дочь Полина Максимовна — продюсер компании Disney — выучила иврит, прошла кастинг и теперь репетирует в главном театре страны Израиль главную роль на этом самом иврите. Внимание, вопрос: как не лопнуть от гордости и восхищения?" — эмоционально написал Максим.

Судя по словам артиста, Полина сумела добиться впечатляющих результатов. Помимо работы продюсером в Disney, она продолжает развиваться как актриса.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Особенно Виторгана восхитило, что дочери удалось получить главную роль на иностранном языке. Для этого Полине пришлось не только выучить иврит, но и пройти серьезный отбор.

Напомним, Максим Виторган — многодетный отец. У актера трое детей: дочь Полина и сын Даниил от брака с Викторией Верберг, а также младший сын Платон, который появился на свет в отношениях с телеведущей Ксенией Собчак.