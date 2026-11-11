Кремль объяснил, зачем Уиткофф и Кушнер летят в Москву

В Москве ждут очередного визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера по итогам трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, которые состоялись в Абу-Даби. Это подтвердил в среду, 11 ноября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля в комментарии "Коммерсанту", спецпредставители президента США и зять американского лидера прилетят в Москву уже в утром в четверг, 12 ноября.

Говорить о повестке предстоящей встречи Владимира Путина и американских переговорщиков Ушаков не стал, ссылаясь на отсутствие подробностей об итогах переговоров в Абу-Даби. Однако, отметил помощник президента России, Уиткофф и Кушнер "что-то везут".

Незадолго до старта переговоров в Абу-Даби Кушнер отмечал, что в процессе мирного урегулирования украинского кризиса удалось достичь обнадеживающего прогресса, хотя "еще предстоит поработать". По завершении переговоров бизнесмен высказался про "различные ингредиенты, чтобы получить соглашение". Вопрос лишь в том, "как улучшить эти ингредиенты, организовать их и получить правильную структуру".

Между тем спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил американцев за поиск решений по Украине, отметив, что они слушают Россию больше, чем киевский режим, а в Европе пытаются найти баланс между интересами разных действующих лиц.