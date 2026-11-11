Бывшему министру Абызову вынесли новый приговор

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в конце 2023 года Абызову уже был вынесен один приговор за махинации с акциями, коммерческий подкуп и отмывание денег. Экс-министр получил 12 лет колонии строгого режима и штраф в 80 миллионов рублей. Затем в кассации приговор был частично изменен: было решено исключить запрет занимать определенные госдолжности по отбытии наказания.

Как уточняет столичная прокуратура в своем "Макс"-канале, установлено, что Абызов с сообщниками похитил пять миллионов долларов, что по курсу на даты фактических перечислений эквивалентно более 350 миллионам рублей.

Окончательно суд назначил экс-министру наказание в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 80,1 миллиона рублей и запретом занимать некоторые госдолжности в течение трех лет, а также лишил осужденного государственной награды.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, увольняя попавшегося на взятках заместителя, выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".