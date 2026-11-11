Владимир Путин открыл саммит ОДКБ в Кремле

Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС. Проходит оно в узком составе.

Российский лидер отметил, что Москва как председатель ОДКБ в этом году подготовила повестку саммита, в которую включены в том числе вопросы мировой безопасности.

В Москву прилетели лидеры Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Премьер Армении на заседание не приехал.

Одним из ключевых вопросов - укрепление военного взаимодействия между союзниками. В частности, планируется рассмотреть развитие объединенных систем ПВО и коллективных авиационных сил ОДКБ.

Ожидается, что по итогам саммита будет подписан ряд многосторонних документов. Один из них - подготовленная по инициативе России Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.

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