Мокрый снег и всплеск тепла: Москву ждут погодные качели

В ночь на четверг, 12 ноября, столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет осадки, чаще в виде мокрого снега. Об этом предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как рассказал эксперт "Москве 24", днем четверга столбики термометров в Москве будут показывать два-четыре градуса выше нуля, а затем прогнозируется "всплеск температуры". По области воздух может прогреваться до семи градусов.

Похолодает лишь в воскресенье, 15 ноября, причем ночью температура может опускаться до минус трех градусов. Местами ожидается снег и мокрый снег, однако полноценный снежный покров пока не сформируется: снег будет падать, ложиться и таять практически всю третью декаду ноября.

Ильин не исключил, что на севере Подмосковья примерно к середине ноября ляжет снег, похожий на устойчивый покров, тогда как в столице и в южных районах региона пока подобное не предвидится.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что осень будет править бал до конца ноября. При этом на протяжении последнего осеннего месяца зима со своими проявлениями будет "неоднократно выходить на сцену, объявлять ложную тревогу, проверять нас на готовность к новому сезону".

Тем временем ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил, что климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с резким повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, может проявиться в России в виде более теплой и малоснежной зимы.