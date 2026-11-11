Государства — члены Североатлантического альянса готовятся к крупнейшей переоценке военного планирования как минимум за два десятилетия. Об этом рассказали в среду, 11 ноября, информированные источники.

По словам собеседников Politico, НАТО на фоне вывода войск США из Европы намерена свернуть часть своих иностранных миссий, например в Ираке и Косове. Это позволило бы блоку всецело сосредоточиться на противостоянии России.

Европейские члены альянса рассматривают отказ от требования предоставлять войска для иностранных миссий по противодействию локальным кризисам под предлогом необходимости готовиться к отражению "российской агрессии".

Происходит это параллельно пересмотру Соединенными Штатами своего военного присутствия в Европе.

Ранее источники рассказали, что в Европе изъявляют готовность обсуждать с Россией договоры, ограничивающие размещение определенных типов ракет. Европейские чиновники все чаще говорят о возвращении к обсуждению с Москвой "механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны".

Москва при этом обращает внимание на планы недружественных западных стран по блокаде Калининградской области и предупреждает: малейшие попытки реализовать такое намерение станут прямым путем к катастрофе. Россия пытается избежать нового конфликта, но не ценой ущемления своих интересов, подчеркивали в МИДе.