Главное из заявлений Путина на саммите ОДКБ

Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле заявил, что в проекте итоговой декларации отражены единые подходы стран организации к ситуации в мире и регионе, передает ТАСС.

Как сообщил президент России, они с коллегами на заседании в узком составе провели обстоятельный разговор по актуальным вопросам безопасности.

Также Владимир Путин отметил, что ОДКБ пристально следит за ситуацией в Афганистане. И напомнил о большом внимании, которое уделялось боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ.

На саммите ОДКБ предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии коллективных сил организации, резюмировал российский лидер.