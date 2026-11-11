Военнослужащие российской армии нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, в результате удара в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для укронацистов.

Удары возмездия ВС России наносятся в ответ на атаки бандеровцев на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Для Украины это возымело катастрофические последствия, особенно на фоне краха экономики и астрономической суммы государственного долга.

Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Владимир Крейденко предупредил, что Киев из-за повреждения мостов может фактически распасться на два города. Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский отмечал, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни.