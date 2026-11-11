У сторон украинского конфликта имеются шансы выйти на заключение соглашения до начала нового года. Такое мнение высказал в среду, 11 ноября, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Нардеп, входивший в украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по мирному урегулированию конфликта, высказал позитивную оценку по завершении двухдневных встреч.

По мнению Арахамии, "у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления нового года" (цитата по РИА Новости). При этом политик не уточнил, о каком именно решении и соглашении он говорит.

С заключением мирного соглашения представителей киевского режима торопят их соотечественники. Так, офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский предупредил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни, "если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой".

О неизбежности компромисса предупреждает Украину и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Нидерландский политик скептически высказался про способность украинской армии вернуть утраченные территории, а также напомнил, что многие конфликты "заканчиваются мирным соглашением".