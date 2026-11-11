Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лишили Армению права голоса в организации.

Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву, "тема затрагивалась — было принято решение" в связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства по отношению к ОДКБ уже несколько лет.

Незадолго до принятия членами ОДКБ такого решения в Кремле напомнили: глава армянского кабмина Никол Пашинян неоднократно повторил, что Армения потеряла интерес к участию в указанном формате. Очевидным фактом является то, что Ереван действительно больше не участвует в деятельности ОДКБ.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал: "дверь мы не захлопываем", тем более что от Армении не поступала официальная заявка на выход из ОДКБ.