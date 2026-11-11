Россия исключает возможность каких-либо территориальных обменов с Украиной. Об этом заявил в среду, 11 ноября, помощник российского лидера Владимир Мединский, возглавлявший делегацию России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию.

Как напомнил Мединский в комментарии ИС "Вести", тема возможных обменов территориями между Москвой и Киевом "вбрасывается периодически с разных сторон".

Однако к действительности эти вбросы не имеют отношения, подчеркнул помощник президента России. Он пояснил, что не видит никакой возможности подобных территориальных обменов.

Незадолго до этого председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что Украина давно уже "немного не той формы" и это "по факту другая страна", сообщает ТАСС. Так политик отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине придется изменить форму при урегулировании конфликта с Россией.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей". Политик отметил, что поэтому называть вернувшиеся в состав России территории новыми неправильно.