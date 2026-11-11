Двухдневные переговоры в Абу-Даби завершены: итоги и первые оценки

Главное, что отличает эти переговоры от всех предыдущих раундов, - тот факт, что здесь США, по сути, впервые начали предметно обсуждать первопричины конфликта. О чем Россия говорила годами. И впервые на повестке дня - фундаментальные вопросы европейской безопасности.

Сразу после завершения переговоров российская делегация вышла к журналистам. Владимир Мединский подтвердил - наконец то американское руководство принимает позицию Москвы: "Прошло немало лет, и наконец эта тема уже обрела звучание и понимание, что ее надо решать. Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься, поэтому эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет, и этот разговор, безусловно, будет еще продолжен. Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать".

Диалог с украинской стороной выстраивался сложно. Как показатель – во второй день переговоров журналистов не пустили даже на протокольную часть встречи. Второй раунд шел около двух часов. А накануне стороны беседовали почти пять.

На переговорах достигнута важная договоренность в гуманитарной сфере. Речь об обмене пленными - возможный формат 1000 на 1000 человек. Но точная цифра обсуждается. Как заявил начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Александр Зорин, обмен может произойти в ближайшие 2-3 недели и станет одним из самых масштабных.

Владимира Мединского спрашивали об участии европейцев, ведь представители ЕС прилетели в Абу-Даби. Но формат переговоров изначально трехсторонний – Россия, Украина и США. Без Евросоюза.

"Мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому что обсуждать - непонятно. Ну, если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы, поговорят о своих делах", - добавил глава делегации.

Мединский посоветовал европейцам поучиться здравому смыслу и реализму у американской стороны. А в Кремле заявили, что пока никакого основания для общения России с ЕС нет. Хотя Владимир Путин всегда открыт к контактам.

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что в Абу -аби прошли содержательные переговоры.

"Завтра мы со Стивом поедем в Москву на встречу с президентом Путиным, чтобы обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым из затронутых нами вопросов, поскольку мы видим здесь определенные возможности и перспективы. После этого мы полетим в Дублин, где встретимся с Зеленским, чтобы обсудить с ним итоги встречи и более подробно рассмотреть некоторые идеи, которые мы выдвинули сегодня", - сообщил Кушнер.

Киев отказывается выводить войска из Донбасса и соглашается лишь на заморозку линии фронта. А Европа поддерживает это. Вот что Мединский заявил уже на выходе с пресс-конференции: "Каждая пядь нашей земли будет России возвращена. Так или иначе".

Настрой, с которым российская делегация возвращается в Москву.