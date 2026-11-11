Мишустин обсудил с главой Рослесхоза защиту лесов от незаконной вырубки

Защиту лесов от незаконной вырубки и их восстановление премьер Михаил Мишустин обсудил с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.
Также речь шла о борьбе с лесными пожарами. По итогам года их количество сократилось в два раза по сравнению со средними пятилетними значениями. Но работу в этом направлении Росельхоз продолжает - в регионах созданы 14 дополнительных авиаотделений, в которые зачислены более тысячи парашютистов-десантников.
Обсудили и поправки в Лесной кодекс. Они помогают агентству использовать в работе современные подходы, в том числе геоинформационные системы. Премьер призвал внедрять в работу Рослесхоза отечественные ИИ-разработки.
"Вы возглавляете Федеральное агентство, которое отвечает за ключевые вызовы, которые связаны с охраной лесов, с использованием их ресурсов. Это очень важные, масштабные задачи по всей стране, ведь больше половины ее территории занимает именно леса. Президент подчеркивал, что это является нашим огромным преимуществом и требует самого бережного отношения противодействия болезням деревьев, а также незаконным вырубкам и постоянного совершенствования противопожарных мероприятий", - отметил Мишустин.