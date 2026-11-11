Мишустин обсудил с главой Рослесхоза защиту лесов от незаконной вырубки

Защиту лесов от незаконной вырубки и их восстановление премьер Михаил Мишустин обсудил с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

Также речь шла о борьбе с лесными пожарами. По итогам года их количество сократилось в два раза по сравнению со средними пятилетними значениями. Но работу в этом направлении Росельхоз продолжает - в регионах созданы 14 дополнительных авиаотделений, в которые зачислены более тысячи парашютистов-десантников.

Обсудили и поправки в Лесной кодекс. Они помогают агентству использовать в работе современные подходы, в том числе геоинформационные системы. Премьер призвал внедрять в работу Рослесхоза отечественные ИИ-разработки.