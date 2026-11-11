У документального сериала "Становясь Брижит" - продолжение. Половой вопрос президентской четы теперь предстоит изучить федеральному суду американского штата Теннесси. Именно там проживает журналистка Кэндис Оуэнс, которая и обнародовала целый цикл расследований о том, что первая леди Франции родилась мужчиной, а потом сменила пол.

Первой красивую сказку о непреодолимой любви 39-летней замужней учительницы Брижит Троньё и ее 14-летнего ученика разрушила журналистка из Бордо Наташа Рэй. Внимательно присмотревшись к отнюдь не женственной внешности, мужиковатой походке и сопоставив это с серьезными пробелами в официальной биографии миссис Макрон, репортер предположила: роковая соблазнительница несовершеннолетних на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. А президент Франции, таким образом, не только представитель запрещенного в России ЛГБТ-сообщества, но и жертва педофила.

"Эмманюэль Макрон был ребенком, а этот человек манипулировал им. То есть этот человек педофил. Самое удивительное, у них даже есть президентский портрет, а на заднем фоне отчетливо просматривается книга открытого гомосексуалиста о педофиии", - отметил Клэйтон Моррис, ведущий новостного проекта Redacted News.

Французских журналистов и блогеров, которые утверждали, что грязное белье Брижитт Макрон мужское, пытались разорить судебными тяжбами. Хотя французы скорее поаплодировали, если бы стройная блондинка тряхнула исподним перед публикой и доказала свою женскую сущность. Миссис Макрон обвиняла расследователей в клевете и травле.

"Поначалу я воспринимала это с какой-то степенью отстраненности. Потом в какой-то момент я поняла, что они вот-вот перевернут с ног на голову все мое генеалогическое древо. Внезапно, по их версии, я превратилась в своего брата", - это заявление из серии "на воре и шапка горит". Появились публикации о том, что настоящая Брижит Троньё умерла еще ребенком, а ее место занял брат Жан-Мишель, который позже прошел операцию по смене пола. Версию подкрепляли фотографиями мальчика, как две капли воды похожего на миссис Макрон.

Найти позврослевшего мальчика не смог ни один французский репортер. А от первого мужа Брижит банкира Андре-Луи Озьера, которому она якобы родила троих детей, за всю жизнь почему-то осталось только одно фото. Да и то из некролога. Мужчину похоронили тайно. Для надежности - кремировали. Скоропостижно, якобы от рака скончалась и журналистка Наташа Рей. Причем, сразу после того, как выиграла судебное разбирательство по делу о клевете в апелляционном суде Парижа.

Ее дело продолжила американка Кэндис Оуэнс. И подсобрала еще фактов в пользу трансгендерности миссис Макрон: "В журнале Closer опубликовали фото Брижит у входа в американскую больницу в Париже. Она была в ярости из-за этой публикации. Хотя ранее СМИ спокойно писали о том, что она посещает пластических хирургов. Но на этот раз это был Патрик Бью. Он -король феминизирующей хирургии для трансгендеров. Позже Эмманюэль Макрон наградил его орденом Почетного легиона, высшей наградой Французской Республики".

Чета Макрон пошла по проторенной дорожке: американскую журналистку запугивали, пытались засудить. Сначала в штате Делавэр. Там иск отклонили из-за юридической казуистики. Новый иск, поданный в штате Теннесси, состоит из 400 страниц. В нем упомянуты 88 случаев якобы ложных утверждений со стороны Оуэнс.

"По сути, они не опровергают утверждение о том, что Брижит Макрон не женщина. Они придираются к совершенно другим словам, заявляя, что это может быть клеветой. Мы задали им простые вопросы, на которые так и не получили ответов: родила ли первая леди троих детей. была ли она рождена мужчиной, кто изображен на этой фотографии", - ответила журналистка.

Поставить точку в вопросе, кем же на самом деле является Брижит, мог бы генетический ДНК-тест. Но она пока избегает прохождение процедуры. Подконтрольная Елисеевскому дворцу пресса считает это унизительным для первой леди. Пока задающим неудобные вопросы пытаются заткнуть рты судебными исками, мир продолжит смотреть не на изящные дорогие наряды миссис Макрон, а гадать, что же у нее под юбкой.