В ночь на 12 ноября над российскими регионами сбили 71 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 71 украинский беспилотник.
БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.
На подлете к Москве сбили пять БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 627 БПЛА.