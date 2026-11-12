В ночь на 12 ноября над российскими регионами сбили 71 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 71 украинский беспилотник.

БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

На подлете к Москве сбили пять БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 627 БПЛА.