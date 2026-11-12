Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли серию ударов по военным целям в Киеве. Сообщается также о воздушной тревоге еще в девяти областях Украины. Полным ходом идет наступление на позиции ВСУ в зоне спецоперации.

Огнеметчики группировки "Запад" буквально сровняли с землей долговременный укрепленный опорник боевиков. Термобарические снаряды легли точно в заданный квадрат, не оставив противнику шанса на выживание.

С воздуха по позициям ВСУ бьет армейская авиация. Экипажи Ми-28 работают на предельно малой высоте, умело используя рельеф местности. В этот раз пилоты мощным огнем накрыли пункт управления БПЛА противника.

Маршруты вражеских гексакоптеров держат под контролем расчеты войск беспилотных систем. Обнаружив цель, операторы тут же поднимают в небо дроны-перехватчики и ликвидируют неприятельские БПЛА, не позволяя им приблизиться к российским позициям.