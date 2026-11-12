Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Павел Шмидт корректировал огонь артиллерии и заметил на малой высоте беспилотник ВСУ, который приближался к позициям наших подразделений для внезапной атаки. Прицельным огнем из стрелкового оружия он сбил дрон и не допустил потерь среди личного состава и техники.

Младший сержант Игорь Валихов, рискуя жизнью, смог отремонтировать артиллерийское орудие, повреждённое в результате атаки FPV-дронов. Благодаря его грамотным действиям российский гаубичный расчёт нанёс мощный удар по позициям противника, а наши штурмовые группы закрепились на новых рубежах.