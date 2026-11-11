Посол России в США Александр Дарчиев умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в российском МИДе.
Причины смерти не раскрываются.
Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, "ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник".
Дарчиева называют "высочайшим профессионалом, блестящим американистом".
Родным и близким дипломата МИД выразил соболезнования.
Чрезвычайным и полномочным послом в США и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству Дарчиев был назначен 6 марта 2025 года указом президента России.