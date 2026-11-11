Посол России в США Александр Дарчиев умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в российском МИДе.

Причины смерти не раскрываются.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, "ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник".

Дарчиева называют "высочайшим профессионалом, блестящим американистом".

Родным и близким дипломата МИД выразил соболезнования.

Чрезвычайным и полномочным послом в США и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству Дарчиев был назначен 6 марта 2025 года указом президента России.