МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Польшу

Россиянам рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок в Польшу из соображений безопасности. Об этом рассказала в среду, 11 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что внешнеполитическое ведомство уже выступало с подобным советом — он по-прежнему актуален, поскольку общественная политическая обстановка в Польше продолжает деградировать.

Граждан России, уже находящихся в Польше, при возникновении чрезвычайных ситуаций и при необходимости получения экстренной помощи призывают обращаться обратиться в посольство России в Варшаве по телефону горячей линии, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Мария Захарова высказалась про очередной "припадок" варшавского руководства в виде заявления президента Польши Кароля Навроцкого о готовности помочь "там, где бьют москаля". Представитель МИД России назвала подобные выпады следствием исторических комплексов и бессильной злобы.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался, что активно готовится к войне с Россией. Как рассказал политик, на случай открытых боестолкновений он наварил варенья из фруктов, выращенных в собственном саду, накупил риса и приобрел ручной насос.