Франция испугалась втягивания в ядерную войну против России из-за ФРГ

Во Франции всерьез опасаются последствий в виде ядерной войны из-за антироссийских планов властей Германии. Об этом рассказывают информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, в Париже опасаются, что применение немецкими войсками высокоточных ракет большой дальности для ударов по целям в глубине российской территории может спровоцировать ядерный ответ Москвы.

Французские чиновники призывают германских коллег выработать "четкую и публичную доктрину, чтобы русские никогда не поняли сигнал неправильно".

Ранее журналисты в Германии писали, что немецкая армия закупает вооружение в соответствии с планом НАТО на случай российского нападения. Однако поставки вышли из графика — бундесвер не успевает подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. В частности, не хватает средств для борьбы с минами и дальнобойных ударных дронов.

При этом источники отмечают, что члены Североатлантического альянса готовятся к крупнейшей переоценке военного планирования как минимум за два десятилетия — в НАТО намереваются свернуть часть своих иностранных миссий, например, в Ираке и Косове, чтобы всецело сосредоточиться на противостоянии России.